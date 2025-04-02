«Шок». Лиам Лоусон высказался после замены на Юки Цуноду и ухода из «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон рассказал, как отреагировал на решение «Ред Булл» заменить его на Юки Цуноду. Замена произошла после первых двух Гран-при нынешнего сезона.

«Честно говоря, это определённо был шок. Это не то, чего я ожидал. Дискуссии, которые проходили между нами, были направлены в другое русло. Так что, без сомнения, это было не то, чего я ожидал», — приводит слова Лоусона Sky Sports.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Японии, состоится с 4 по 6 апреля.

Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко раскрыл первую реакцию Макса Ферстаппена на замену Лоусона на Цуноду.

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Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе: