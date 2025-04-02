Лиам Лоусон ответил, чем расстроен после ухода из «Ред Булл»

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон признался, что ожидал получить больше времени, чтобы проявить себя в «Ред Булл». Новозеландец покинул австрийскую команду после двух Гран-при нынешнего сезона. Ему на замену пришёл японец Юки Цунода.

«Расстроен ли я, что у меня было мало времени? Честно говоря, да. Очевидно, я бы хотел, чтобы у меня было больше времени. Я чувствовал, что у меня будет больше моментов, особенно для посещения мест, где я выступал раньше. Это было трудное начало. Непростые тесты. Непростой первый уикенд в Мельбурне. А затем, очевидно, спринт в Китае. Думаю, посещение мест, где я уже бывал, пошло бы на пользу, и я был бы рад такой возможности. Но это не моё решение, поэтому я здесь, чтобы извлечь из ситуации максимум», — приводит слова Лоусона Sky Sports.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: