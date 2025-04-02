Перес — об уходе Лоусона из «Ред Булл»: теперь люди знают, как тяжело с этой машиной

Бывший пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес высказался об уходе из команды новозеландца Лиама Лоусона.

«В прошлом году я не смог показать, на что способен как гонщик. Теперь люди внезапно осознали, насколько тяжело управлять этой машиной. Когда я присоединился к «Ред булл», там были великолепные гонщики, Албон, Гасли, и они испытывали трудности», — приводит слова Переса официальный сайт Формулы-1.

Напомним, на первом этапе в Австралии Лоусон квалифицировался только 18-м, а в гонке не сумел доехать до финиша, сойдя на 46-м круге. На Гран-при Китая новозеландец стал последним в квалификации, а в гонке финишировал 16-м, после чего его заменил японец Юки Цунода.