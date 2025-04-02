Марко прояснил, готов ли перейти в другую команду Ф-1, если туда уйдёт Ферстаппен

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из австрийской команды. Ранее Марко допустил, что может покинуть «Ред Булл», в случае если гоночный коллектив покинет пилот Макс Ферстаппен.

«Готов ли я последовать за Ферстаппеном в другую команду? Я это категорически не рассматриваю. Формула-1 для меня и есть «Ред Булл», — приводит слова Марко oe24.

Недавно Хельмут ответил на вопрос по поводу решения команды заменить новозеландца Лиама Лоусона на представителя Японии Юки Цуноду. По словам Марко, решение принималось коллегиально им и руководителем гоночного коллектива Кристианом Хорнером.

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