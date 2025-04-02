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Марко ответил, с каким годом доминирования «Ред Булл» сопоставим нынешний «Макларен»

Марко ответил, с каким годом доминирования «Ред Булл» сопоставим нынешний «Макларен»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу нынешней формы британской команды «Макларен».

«Является ли «Макларен» такими же доминирующим, каким раньше был «Ред Булл»? Они такие же, какими были мы в 2023 году. Такой же автомобиль, который будет работать в любых условиях, в любую погоду и на любой трассе. В Китае они впервые дали слабину, особенно в случае с Ландо Норрисом. Однако в настоящий момент «Макларен» является абсолютным фаворитом. В арсенале команды два сильных гонщика и отличный автомобиль», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

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