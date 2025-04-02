Расписание трансляций Гран-при Японии — 2025

С 4 по 6 апреля состоится третий этап сезона-2025 Формулы-1 Гран-при Японии.
Все заезды будут транслироваться на телеканале Sky Sports. Также эфир можно будет посмотреть на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет доступен на телеканале Setanta Sports. Официальной трансляции в России не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию уикенда в Японии.
Формула-1 Гран-при Японии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 4 апреля
5:30. Первая тренировка Гран-при Японии
9:00. Вторая тренировка Гран-при Японии
Суббота, 5 апреля
5:30. Третья тренировка Гран-при Японии
9:00. Квалификация Гран-при Японии
Воскресенье, 6 апреля
8:00. Гонка Гран-при Японии