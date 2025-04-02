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Болид Михаэля Шумахера будет продан на аукционе в Монако

Болид Михаэля Шумахера будет продан на аукционе в Монако
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Болид легендарного экс-пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера, на котором он стал чемпионом в 2001 году, будет продан на аукционе в Монако, перед квалификацией Гран-при, который там пройдёт 25 мая. На торги будет выставлен болид модели Ferrari F2001.

Как сообщают организаторы этого аукциона, шасси №211 является единственной машиной «Феррари», с которой Шумахер смог выиграть Гран-при Монако, Венгрии и стать чемпионом. Стоит отметить, что часть вырученных средств от продажи автомобиля будет направлена в благотворительный фонд Keep Fighting Foundation.

Напомним, Шумахер на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах в 2013 году стал жертвой трагического стечения обстоятельств и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму, из-за которой долгие годы не может восстановиться.

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