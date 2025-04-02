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Ферстаппен высказался о том, может ли ещё в будущем посотрудничать с «Хондой»

Ферстаппен высказался о том, может ли ещё в будущем посотрудничать с «Хондой»
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Действующий чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу возможного будущего сотрудничества с «Хондой» после того, как весьма успешное партнёрство их команды с японским производителем двигателей завершится в конце сезона 2025 года.

«Конечно, до того, как мы начали работать с «Хондой», у нас были какие-то свои успехи. Но я и представить себе не мог, каких высот мы достигнем, выиграв вместе четыре чемпионата.

Я хочу просто насладиться выходными, постараться ехать так быстро, как только возможно, но также важно помнить обо всём, чего мы достигли вместе с ними в этом спорте, но кто знает, что будет в дальнейшем? Я ещё совсем молод, и никогда не знаешь, что произойдёт в будущем», — приводит слова Ферстаппена ESPN.

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