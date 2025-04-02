Валттери Боттас высказался о возможном возвращении в составе «Кадиллака»

Финский гонщик, резервист «Мерседеса» Валттери Боттас дал комментарий по поводу возможного возвращения в состав основных пилотов Формулы-1, выступая за новую команду «Кадиллак» с сезона 2026 года.

«Этот сезон покажет. Сейчас появилось много новичков-пилотов, и в этом виде спорта никогда не знаешь ничего наверняка. Что-то может снова спровоцировать некоторые изменения в разных командах и у разных пилотов.

Но это, конечно, для меня очень интересный вариант. Это не будет лёгким путем, но если есть чёткий план, как туда добраться, то это может быть действительно интересный проект, в котором, я думаю, мой опыт может помочь. Так что давайте подождём и посмотрим.

«Я хорошо знаю руководителя «Кадиллака» Грэма Лоудона. Но я не думаю, что он принимает все решения самостоятельно. В конце концов, у них есть большая компания, поддерживающая проект. Опять же, у них есть совет директоров и всё такое, кто принимает решения или, по крайней мере, влияет на решения, поскольку этот вид спорта всё ещё является бизнесом и в него вовлечена политика», — приводит слова Боттаса Motorsport.