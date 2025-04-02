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Ferrari начала продавать свои спорткары в новом цвете

Ferrari начала продавать свои спорткары в новом цвете
Ferrari 12Cilindri в цвете Rosso Racing 2025
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Компания Ferrari расширила палитру доступных оттенков для своих спорткаров цветом Rosso Racing 2025 («Красный гоночный 2025»). Причём в рамках опции покупателям доступны два варианта: оттенок Opaco, в который выкрашены машины «Скудерии» в Формуле-1, и Lucido, использующийся в ливрее гиперкаров марки в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Ferrari 12Cilindri в цвете Rosso Racing 2025

Ferrari 12Cilindri в цвете Rosso Racing 2025

Фото: Ferrari

Напомним, в 2025 году Ferrari намерена представить шесть новых моделей, включая первый в истории марки электромобиль. Известно, что на 1 июля запланирована премьера обновлённой версии Ferrari Roma, которая получит имя Roma M. Кроме того, Льюис Хэмилтон, который с 2025 года представляет Маранелло в Формуле-1, рассказал, что планирует поучаствовать в создании нового спорткара марки.

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