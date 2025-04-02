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Хельмут Марко намекнул, что Эдриан Ньюи мешал Цуноде продвигаться в «Ред Булл»

Хельмут Марко намекнул, что Эдриан Ньюи мешал Цуноде продвигаться в «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался в поддержку нового основного пилота команды Юки Цуноды, который заменил в составе гоночного коллектива Лиама Лоусона после первых двух Гран-при сезона 2025 года.

«Долгое время Юки имел имидж нестабильного гонщика, который временами допускает ошибки. Так было в прошлом году в Мексике, например, где для нас началась фаза принятия решений.

С Лоусоном изначально всё было наоборот. Он садился за руль и сразу делал работу, каким бы сильным ни был прессинг. Однако, оглядываясь назад, это было неправильное решение.

В целом всё можно списать на один инцидент. Однажды Цунода въехал в машину Пьера Гасли, и оставшиеся на трассе обломки повредили днище машины Макса Ферстаппена, из-за чего он проиграл гонку. Эдриан Ньюи был тогда в ярости, и с того момента Юки стал для него чем-то вроде красной тряпки. Но теперь Ньюи ушёл, а Юки много работал над собой», — приводит слова Марко Мotorsportweek.

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