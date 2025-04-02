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«Макс бы не вышел из Q1». Отец Переса заявил о «разных» машинах у Ферстаппена и Серхио

«Макс бы не вышел из Q1». Отец Переса заявил о «разных» машинах у Ферстаппена и Серхио
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Отец экс-пилота «Ред Булл», мексиканского гонщика Серхио Переса, Антонио Перес Гарибай рассказал о том, что у четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и его сына были разные машины.

«То, что я сейчас скажу, вызовет много шума, но машина под номером 1 [Ферстаппена] была не такой, как машина под номером 11 [Переса].

А если вы посадите водителя автомобиля «1» в автомобиль «11», он также не выйдет из Q1 в квалификации и не обгонит автомобиль под номером «1». Если вы посадите водителя из автомобиля «1» в автомобиль «11», он не добьётся лучших результатов.

Так что дело действительно в машине. Машины были не те. Но я надеюсь, что сейчас всё будет по-другому, и в Японии у Юки Цуноды будет лучшая машина, которую может ему предоставить «Ред Булл». Они не могут разочаровать японских фанатов, они должны дать Юки лучшие средства для борьбы», — приводит слова Переса-старшего Racingnews365.

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