Жена Эдриана Ньюи отреагировала на слова Марко в адрес её мужа

Аманда Ньюи, являющаяся женой известного гоночного инженера и конструктора Эдриана Ньюи, отреагировала на комментарий советника «Ред Булл» по автоспорту Хельмута Марко по поводу того, что её муж мешал японскому пилоту «Ред Булл» Юке Цуноде продвигаться в основной состав команды.

«Какая-то бессмыслица. Он был в отпуске по уходу за садом», — написала жена Ньюи в социальных сетях под новостью с комментарием Марко.

Напомним, Цунода стал основным пилотом «Ред Булл» после второго Гран-при сезона 2025 года, сменив в составе Лиама Лоусона. Сейчас он имеет 3 очка в своём активе и занимает 13-ю позицию в личном зачёте.