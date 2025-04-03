Цунода — о своём стиле пилотирования: меня бы не было в «Ред Булл»

Японский гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Юки Цунода высказался по поводу своего стиля пилотирования.

«Дебют за «Ред Булл» в Японии, на мой взгляд, лучшая ситуация. У меня появились кое-какие идеи после работы на симуляторе, но он всегда немного отличается от реальной машины.

Так что увидим после первой практики, нужно ли мне будет как-то сильно изменить настройки. Но я точно не думаю, что должен как-то перерабатывать свой стиль пилотирования, потому что, в конце концов, до сих пор он работал хорошо ещё в «Рейсинг Буллз», в противном случае, возможно, меня бы здесь не было с этой эмблемой», — приводит слова Цуноды издание RaceFans.

Дебют Юки в составе «Ред Булл» состоится на Гран-при Японии, который пройдёт с 4 по 6 апреля.