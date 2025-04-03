Хельмут Марко — о проблемах «Ред Булл»: наша аэродинамическая труба — реликт из 1940-х

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал проблемы коллектива, которые могут быть вызваны устаревшей аэродинамической трубой.

«Наша существующая аэродинамическая труба является реликтом 1940-х годов и была построена армией. Несмотря на то что она несколько раз модифицировалась, её недостаток по-прежнему заключается в том, что она очень длинная и в ней видны бетонные трубы. Когда на улице холодно или жарко, трудно достичь необходимой температуры.

Новая аэродинамическая труба находится в стадии строительства и должна быть готова в 2026 году. Ошибки корреляции, о которых я упоминал, иногда вызывали раздражение в прошлом году, и мы работаем над ними. Но мы не знаем точно, в чём заключается ошибка», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.