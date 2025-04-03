Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дуэн — об адаптации: вижу, как Албон опережает Сайнса на три десятых в квалификации

Дуэн — об адаптации: вижу, как Албон опережает Сайнса на три десятых в квалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Австралийский пилот Формулы-1 из команды «Альпин» Джек Дуэн высказался по поводу адаптации новичков к болиду.

«Опытным гонщикам предоставляется больше свободы действий? Это хороший довод. Я вижу, что Алекс [Албон] опережает Карлоса в квалификации на три десятых или на три с половиной десятых, и это нормально. И это нормально, ему нужно время, чтобы освоиться с машиной.

Вы приезжаете, и такие парни, как Алекс или даже Пьер, сидят за рулём этой машины дольше; они очень хорошо знают её все тонкости. Карлос — чрезвычайно талантливый, уважаемый гонщик, побеждающий в гонках, и он приезжает, и у него есть вещи, которые ему нравится делать с машиной, но, возможно, он не в состоянии делать это в точности на данном болиде, и это требует времени для адаптации.

Некоторые люди, возможно, садятся за руль и чувствуют себя лучше, а другие — нет», — приводит слова Дуэна издание Speedcafe.

Материалы по теме
Сайнс заявил, что в «Уильямсе» ему мешают привычки, приобретённые в «Феррари»
Цунода — о своём стиле пилотирования: меня бы не было в «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android