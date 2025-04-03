Дуэн — об адаптации: вижу, как Албон опережает Сайнса на три десятых в квалификации

Австралийский пилот Формулы-1 из команды «Альпин» Джек Дуэн высказался по поводу адаптации новичков к болиду.

«Опытным гонщикам предоставляется больше свободы действий? Это хороший довод. Я вижу, что Алекс [Албон] опережает Карлоса в квалификации на три десятых или на три с половиной десятых, и это нормально. И это нормально, ему нужно время, чтобы освоиться с машиной.

Вы приезжаете, и такие парни, как Алекс или даже Пьер, сидят за рулём этой машины дольше; они очень хорошо знают её все тонкости. Карлос — чрезвычайно талантливый, уважаемый гонщик, побеждающий в гонках, и он приезжает, и у него есть вещи, которые ему нравится делать с машиной, но, возможно, он не в состоянии делать это в точности на данном болиде, и это требует времени для адаптации.

Некоторые люди, возможно, садятся за руль и чувствуют себя лучше, а другие — нет», — приводит слова Дуэна издание Speedcafe.