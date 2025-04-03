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Сайнс заявил, что в «Уильямсе» ему мешают привычки, приобретённые в «Феррари»

Сайнс заявил, что в «Уильямсе» ему мешают привычки, приобретённые в «Феррари»
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Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс-младший признался, что испытывает трудности с адаптацией в команде из-за привычек, приобретённых в «Феррари».

«Я привык к машине «Феррари», и это заставило меня гоняться довольно специфично, особенно в 2022 году, чтобы выжать максимум. И вы, скажем так, приобретаете привычки, которые затем переносите на следующую машину. Это может сработать в некоторых поворотах, но в большинстве случаев это делает вас очень слабым. И это имеет место.

Также существует и вопрос настройки, которая может помочь мне гоняться так, как мне нравится, и мы работаем над этим», — приводит слова Сайнса издание The Race.

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