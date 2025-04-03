Цунода признался, что Марко не отреагировал на его переход в «Ред Булл»

Новый пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода сообщил, что советник команды Хельмут Марко всё ещё не отреагировал на его переход.

«Первый звонок был от Кристиана, сразу после Китая, он сказал, что мне стоит быть готовым к тому, что всё изменится.

Удивительно, но Хельмут ещё не звонил, это очень необычно. Не уверен, что он был занят. Мне не терпится увидеть, как он отреагирует на меня. Он всегда звонил мне, начиная с Формулы-3, чего не произошло на этот раз. Не думаю, что это что-то личное. У нас по-прежнему хорошие отношения», — приводит слова Цуноды издание Motorsport.

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