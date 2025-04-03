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Макс Ферстаппен впервые публично прокомментировал замену Лиама Лоусона на Юки Цуноду

Макс Ферстаппен впервые публично прокомментировал замену Лиама Лоусона на Юки Цуноду
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27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал замену Лиама Лоусона на Юки Цуноду.

«Я поделился своей реакцией с командой. В целом не только по поводу замены, но и по поводу всего остального. Мы уже обсуждали это в прошлые выходные, а также во время гоночного уикенда в Китае и ещё на заводе.

Согласен ли я с этим решением? Как я уже сказал, я поделился с командой, что об этом всём думаю. Иногда не обязательно всегда озвучивать это всё публично. Думаю, так будет лучше.

Мой «лайк» ван дер Гарде? Ну, мне понравился комментарий, текст, так что, думаю, это говорит само за себя, верно? Это не та ситуация, где ты случайно ставишь «лайк», пока листаешь ленту», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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