«Мы скучали по тебе!» Лиама Лоусона встретили в «Рейсинг Буллз»

В социальных сетях появились фотографии из паддока на трассе «Сузука», на которых изображена встреча 23-летнего новозеландского гонщика Лиама Лоусона с работниками и руководством в лице Лорана Мекиса команды «Рейсинг Буллз».

Фото: Racing Bulls

«Мы скучали по тебе!» — гласит надпись на пит-борде команды.

Лоусон выступал за «Рейсинг Буллз» в сезоне-2024 на протяжении последних шести этапов, заменив после Гран-при Сингапура Даниэля Риккардо. Всего Лиам набрал четыре очка в прошлом году — два в гонке в Остине и ещё два в Бразилии.

В декабре было объявлено, что Лиам займёт место второго пилота в «Ред Булл», но после двух этапов в 2025-м был заменён на Юки Цуноду, вернувшись в «Рейсинг Буллз».