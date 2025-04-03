Норрис: «Макларен» — единственная команда сейчас, у которой два хороших пилота

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что их пара с австралийцем Оскаром Пиастри является сильнейшей на текущей решётке.

«Убеждён, сейчас мы сильны на любой трассе. Хотя последние полторы недели люди говорили, что они не так уж и далеко. К примеру, последний отрезок Макса в Китае был очень сильным. Не таким, как у нас, но всё же он был очень конкурентоспособным. Фред Вассёр говорит, что «Феррари» должна соревноваться с нами.

Людям нравится так говорить, но мы единственная команда сейчас с двумя хорошими гонщиками. И это делает большую разницу.

В «Ред Булл» Макс впереди, а другой гонщика далеко позади. Тот факт, что у нас есть два хороших гонщика, имеет большое значение. Иногда у нас не лучшая машина, но у нас есть два хороших пилота, которые подталкивают друг друга», — приводит слова Норриса издание Racingnews365.