Льюис Хэмилтон объяснил, почему по-прежнему верит в «Феррари»

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 из команды «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил свою веру в коллектив.

«Я видел, что кто-то спрашивал, не теряю ли я веру в команду. Это полная чушь. Я абсолютно на 100% верю в этот коллектив. В начале года было много шумихи, независимо от того, ожидали ли люди, что мы победим в первой гонке или выиграем чемпионат в наш первый совместный год. Что ж, я этого не ожидал.

У меня происходит переход к новой культуре, к новой команде, и это потребует времени. Последние два месяца я наблюдал за тем, как работает команда. За прошедшую неделю я смог сделать заметки о том, что мы можем улучшить, и поделился ими.

Я всё ещё изучаю этот автомобиль и не протестировал всё, что у них есть. У меня нет никакого разочарования или чего-то такого после Китая. Мы многому научились, вместе как команда преодолеваем взлёты и падения. Самое впечатляющее — это то, как команда восприняла это, как они обработали данные, чтобы увидеть, как нам надо продвигаться дальше», — приводит слова Хэмилтона издание Yahoo Sports.