Леклер — о провале «Феррари» на старте сезона: мы все ещё можем провести потрясающий год

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о провале команды на старте нынешнего сезона.

«Если взглянуть на первые гонки в прошлом году, производительность была намного хуже, чем сейчас. Мы ожидали, что «Ред Булл» будут доминировать на протяжении всего сезона, и набрали очки, которые смогли, но завершили сезон, фактически борясь за чемпионство, что превзошло наши ожидания.

Очевидно, есть чувство, что мы не реализовали всё в первых двух гонках. Это расстраивает, но не означает, что мы не сможем вернуться. Сезон очень длинный. Шаг за шагом мы можем провести потрясающий сезон», — приводит слова Леклера издание RaceFans.