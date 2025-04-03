Фото: Бортолето встретился с Марко после слов Хельмута о пилоте категории В

20-летний бразильский автогонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето, представляющий коллектив «Кик-Заубер», встретился с советником «Ред Булл» по автоспорту Хельмутом Марко в паддоке на трассе «Сузука» после того, как австриец назвал Габриэла «пилот категории В», сообщила южно-американская журналистка Джулиана Серасоли.

Фото: x.com/StakeF1TeamNews

«Я пошла и спросила Габриэла об их разговоре с Марко. Бортолето мне сказал, что они никогда не разговаривали друг с другом, поэтому он решил подойти к Хельмуту, чтобы официально познакомиться, а австриец сам даже разъяснил своё заявление про «пилота категории В».

Марко сказал, что то, что появилось в прессе, было хуже, чем он говорил на самом деле, и что он лично считает Габриэла очень умным пилотом. Между ними всё в порядке. И нет, Хельмут не предлагал никаких вакансий в «Ред Булл». У Бортолето долгосрочный контракт с «Ауди», — написала Серасоли в социальной сети Х (ранее Twitter).