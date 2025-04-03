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В «Хаасе» раскрыли серьёзный риск с дебютом днища на Гран-при Японии

В «Хаасе» раскрыли серьёзный риск с дебютом днища на Гран-при Японии
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Руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Аяо Комацу высказался об обновлении днища болида на Гран-при Японии. Чтобы подготовить новинку, «Хаас» отказался от проверки днища с помощью симуляций CFD и продувки в аэродинамической трубе.

«Я не могу точно сказать, насколько сильно это изменит ситуацию, потому что для того, чтобы доставить обновлённые детали сюда, нам пришлось значительно сократить процесс подготовки. Мы приняли очень рискованное решение. Но, на мой взгляд, у нас не было выбора.

Честно говоря, мы просто полагались на понимание наших специалистов по аэродинамике и дизайнеров при внесении определённых изменений.

Масштаб проблемы в Мельбурне был огромен. Мы были безоговорочно худшей машиной с большим отставанием. Поэтому нам пришлось это сделать. Но, возможно, это может привести к чему-то катастрофическому, а может, и нет. Как только мы проедем круг и первый сектор, мы узнаем, будет ли это похоже на Мельбурн или нет», — приводит слова Комацу издание The Race.

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