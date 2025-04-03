В Škoda представили свой самый динамичный серийный автомобиль

Компания Škoda представила драйверскую версию компактного электрокроссовера Elroq — Škoda Elroq RS. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,4 секунды, что делает его самым динамичным в модельном ряду чешской марки.

Škoda Elroq RS Фото: Škoda

Полноприводный кроссовер обладает двумя электромоторами, которые в сумме выдают 250 кВт (340 л. с.) мощности. Запас хода автомобиля по циклу WLTP составляет 550 км.

Škoda Elroq RS Фото: Škoda

Отметим для сравнения, что стандартный Škoda Elroq обладает меньшей мощностью — 210 кВт (285 л. с.), но способен проехать на одной зарядке 580 км. Максимальная скорость Elroq RS, как и у стандартного Elroq, ограничена на уровне 180 км/ч.