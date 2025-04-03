Руководитель «Астон Мартин» прокомментировал продажу доли в гоночном коллективе

Исполнительный директор и руководитель «Астон Мартин» Энди Кауэлл прокомментировал продажу руководством миноритарной доли в гоночном коллективе для дальнейшего вложения в британскую автокомпанию.

«Никаких проблем, всё идёт своим чередом, и это просто показывает, что Лоуренс безмерно предан шоссейным автомобилям «Астон Мартин» и команде Формулы-1, и эти обязательства сохраняются на протяжении многих лет, и мы ещё долго будем выступать под именем «Астон Мартин», — приводит слова Кауэлла издание Motorsport.

Ранее владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался о рыночной стоимости британской автомобильной компании.