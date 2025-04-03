Сайнс — об увольнении Лоусона: ничего нового, обычный «Ред Булл»

Пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс прокомментировал решение руководства команды «Ред Булл» уволить новозеландского пилота Лиама Лоусона после того, как тот выступил лишь в двух Гран-при Ф-1.

«В увольнении Лиама нет ничего нового. Это просто «Ред Булл» и то, как в этой команде решаются вопросы. За последние 10 лет в Ф-1, по крайней с тех пор, как я сам выступаю в этом чемпионате, мы убедились, что здесь всё устроено именно так.

Однажды у вас появляется шанс. На следующий день, если вы действуете не совсем так, как от вас ожидают, то можете получить или повышение в должности, или понижение. Это обычная практика в «Ред Булл»

Все говорят, что самая сложная работа в Формуле-1 — это выступать бок о бок с Максом Ферстаппеном в болиде, который он хорошо знает. Не могу сказать, правда ли это. Мне всё равно, поскольку я сейчас нахожусь там, где хочу быть. Мне не терпится увидеть, чего мы сможем достичь с «Уильямсом». — приводит слова Сайнса портал PlanetF1.