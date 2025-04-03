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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил сложности на старте сезона

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон объяснил сложности на старте сезона
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в начале сезона.

«Другие гонщики принимали участие в прошлогодних тестах в Абу-Даби и могли опробовать шины «Пирелли» 2025 года. Я такой возможности был лишён. Затем мы отправились на предсезонные тесты в Бахрейне, однако появился ряд механических проблем с болидом. Поэтому спринт в Китае оказался для меня первым шансом проехать отрезок длинною в 20 кругов подряд. И уже только во время Гран-при я впервые получил опыт работы с шинами С2. В настоящий момент невозможность выступить на прошлогодних тестах в Абу-Даби начинает сказываться на мне. Впереди много работы», — приводит слова Хэмилтона Autoracer.

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