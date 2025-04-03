Расселл ответил, обеспокоен ли он в связи с подписанием нового контракта с «Мерседесом»

Пилот немецкого «Мерседеса» британец Джордж Расселл уверен в том, что команда продлит с ним контракт. Текущее соглашение гонщика с коллективом рассчитано до конца 2025 года.

«У меня нет никакого беспокойства насчёт контракта с командой. В Ф-1, как известно, ситуация может меняться очень быстро. Я верю в свои силы и знаю, что должен продолжать выступать. Всё довольно просто.

Когда дело доходит до обсуждения контракта, то в прошлом у нас с Тото уходило не более 24 часов на переговоры по соглашению. Затем мы передавали вопрос юристам, и в итоге мы находили выход, который устраивал всех.

Что касается меня, то я не тороплюсь и не испытываю страха или давления. Мне нравится то, что я делаю в этом виде спорта, и наслаждаюсь каждым моментом. Просто хочу участвовать в гонках, и сейчас это мой главный приоритет».

Первые две гонки были потрясающими — два подиума! Мы и не надеялись на большее. Но давайте будем реалистами: прошло лишь два Гран-при, а сезон будет длинным.

Не думаю, что «Феррари» и «Ред Булл» полностью реализовали потенциал своих болидов. Если будем работать наилучшим образом, то сможем достичь успеха.

Мы всегда были сильны в квалификации, однако в Китае было особенно приятно увидеть, что наш гоночный темп был приличным. Нам удалось стать второй по скорости командой в Китае, и это было замечательно. Можно отметить много положительных моментов.

Сейчас мы отправляемся в Японию, где, вероятно, показали одну из наших худших гонок в прошлом году. Это будет интересный тест, чтобы посмотреть, удалось ли нам улучшить машину за эти 12 месяцев», — приводит слова Расселла портал Crash.net.