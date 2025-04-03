Юки Цунода назвал условие, при котором отказался бы переходить в «Ред Булл»

Новый пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода рассказал, почему принял решение перейти в австрийскую команду.

«Я уверен в себе. Не говорю, что у меня есть уверенность в том, что я смогу выступать так же быстро, как Макс, но я уверен, что смогу сделать нечто большее по сравнению с другими пилотами на этой машине. Надеюсь на это. Если бы у меня не было уверенности, я бы не надел эту форму. Я бы остался в «Рейсинг Буллз». У них хорошая машина, и я понимаю, как команда извлекает скорость в каждой гонке. Однако я хотел получить новый вызов, и у меня есть уверенность в том, что я могу бросить вызов самому себе. Вот почему я надеваю эту форму», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: