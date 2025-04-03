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Хельмут Марко прояснил вопрос с возможным уходом Макса Ферстаппена из «Ред Булл»

Хельмут Марко прояснил вопрос с возможным уходом Макса Ферстаппена из «Ред Булл»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможности досрочного ухода гонщика Макса Ферстаппена из австрийской команды. Ранее отмечалось, что это может произойти в случае неудовлетворительных результатов «Ред Булл».

«Мы должны сделать RB21 более конкурентоспособным. Однако в настоящий момент ни один пункт контракта о досрочном выходе из него не может вступить в силу», — приводит слова Марко Sport.de.

Хельмут подчеркнул, что второе место в общем зачёте пилотов, которое сейчас занимает Ферстаппен, нельзя считать достаточно плохим.

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