Хельмут Марко прояснил вопрос с возможным уходом Макса Ферстаппена из «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможности досрочного ухода гонщика Макса Ферстаппена из австрийской команды. Ранее отмечалось, что это может произойти в случае неудовлетворительных результатов «Ред Булл».

«Мы должны сделать RB21 более конкурентоспособным. Однако в настоящий момент ни один пункт контракта о досрочном выходе из него не может вступить в силу», — приводит слова Марко Sport.de.

Хельмут подчеркнул, что второе место в общем зачёте пилотов, которое сейчас занимает Ферстаппен, нельзя считать достаточно плохим.

Макс Ферстаппен пошутил про Супербоул: