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Цунода: не думаю, что Макс Ферстаппен скажет мне правду о RB21

Цунода: не думаю, что Макс Ферстаппен скажет мне правду о RB21
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24-летний пилот австрийского коллектива «Ред Булл» японец Юки Цунода не ожидает помощи от напарника и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена.

«Обращался ли я к Максу за помощью перед дебютом в команде? Честно говоря, нет. И я думаю, даже если бы похлопал его по плечу и спросил о машине, не уверен, что Ферстаппен сказал бы мне правду.

Мне надо разобраться во всём самому, исходя из данных о том, как сам Макс пилотирует болид. Конечно, я уже просмотрел видео с его машины с прошлогоднего Гран-при Японии.

[На симуляторе] Пока я не ощутил каких-либо сложностей в управлении машиной. Мне надо почувствовать болид самому. Уверен, что поведение RB21 будет отличаться в зависимости от стиля пилотирования. Не сомневаюсь в этом, учитывая пятилетний опыт», — приводит слова Цуноды портал Total Motorsport.

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