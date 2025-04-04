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Формула-1, Гран-при Японии — 2025: пятничные заезды, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Японии — 2025: пятничные заезды, онлайн-трансляция
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4 апреля состоятся пятничные тренировки третьего этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Японии. Первая сессия свободной практики начнётся в 5:30 мск, а вторая сессия запланирована на 9:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 1
04 апреля 2025, пятница. 05:30 МСК
Не началось

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 2
04 апреля 2025, пятница. 09:00 МСК
Не началось

Первое место в общем зачёте пилотов в данный момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 44 очка. На второй позиции – Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (36), а топ-3 замыкает представляющий «Мерседес» Джордж Расселл (35).

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