Формула-1, Гран-при Японии — 2025: пятничные заезды, онлайн-трансляция

4 апреля состоятся пятничные тренировки третьего этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Японии. Первая сессия свободной практики начнётся в 5:30 мск, а вторая сессия запланирована на 9:00 мск.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

Первое место в общем зачёте пилотов в данный момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 44 очка. На второй позиции – Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (36), а топ-3 замыкает представляющий «Мерседес» Джордж Расселл (35).

Блогер MrBeast разбил болид Формулы-Е в Майами: