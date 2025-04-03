Цунода: суровое решение «Ред Булл» по Лоусону? Со мной тоже обошлись сурово, выбрав его

Новый пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода ответил на вопрос по поводу «сурового» решения австрийской команды по поводу Лиама Лоусона. Напомним, японец перешёл в «Ред Булл» в результате понижения Лоусона в «Рейсинг Буллз».

«Ну, по крайней мере, в моём случае тоже было достаточно сурово, когда в прошлом году в конце сезона они предпочли Лиама мне. Уверен, Лиам также понимает, как быстро всё может измениться в нашей структуре. Это одна из причин, по которой мы добиваемся успеха, но также это и одна из причин, по которой мы склонны уделять больше внимания подобным ситуациям», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: