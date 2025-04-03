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Цунода: суровое решение «Ред Булл» по Лоусону? Со мной тоже обошлись сурово, выбрав его

Цунода: суровое решение «Ред Булл» по Лоусону? Со мной тоже обошлись сурово, выбрав его
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Новый пилот «Ред Булл» японец Юки Цунода ответил на вопрос по поводу «сурового» решения австрийской команды по поводу Лиама Лоусона. Напомним, японец перешёл в «Ред Булл» в результате понижения Лоусона в «Рейсинг Буллз».

«Ну, по крайней мере, в моём случае тоже было достаточно сурово, когда в прошлом году в конце сезона они предпочли Лиама мне. Уверен, Лиам также понимает, как быстро всё может измениться в нашей структуре. Это одна из причин, по которой мы добиваемся успеха, но также это и одна из причин, по которой мы склонны уделять больше внимания подобным ситуациям», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.

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