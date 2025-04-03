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Цунода раскрыл требование Хорнера после звонка о переходе в «Ред Булл»

Цунода раскрыл требование Хорнера после звонка о переходе в «Ред Булл»
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Японский гонщик Юки Цунода вспомнил о первом звонке от руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера, в котором тот сообщил ему о переходе в австрийскую команду.

«Он хотел, чтобы всё было предельно конфиденциально, поэтому я никому не стал звонить. Хотя всё-таки звонил – ну да ладно, не буду говорить об этом здесь, я просто шучу. Я действительно ничего не сказал, даже своим родителям. Думаю, я сказал им об этом где-то за день до официальных новостей. Вот и всё», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.

Ранее Цунода ответил на вопрос по поводу «сурового» решения австрийской команды по поводу Лиама Лоусона.

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