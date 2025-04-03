У команды Формулы-1 «Макларен» появился новый акционер

Инвестиционная фирма CYVN Holdings, базирующаяся в Абу-Даби, и бахрейнская Mumtalakat Holding Company, которая владеет контрольным пакетом акций «Макларена», завершили сделку по приобретению первого автомобильного подразделения компании «Макларен» и миноритарного пакета акций гоночного подразделения британского коллектива. Об этом сообщает пресс-служба команды Ф-1.

Операционная деятельность компании останется неизменной и будет осуществляться полностью, независимо от автомобильного бизнеса «Макларена». Пол Уолш продолжит исполнять обязанности председателя правления, а Зак Браун — главного исполнительного директора гоночного подразделения «Макларена».