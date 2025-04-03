Льюис Хэмилтон высказался о решении «Ред Булл» заменить Лоусона на Цуноду

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мнением о решении «Ред Булл» заменить Лиама Лоусона на Юки Цуноду. Замена состоялась после двух этапов нынешнего сезона Формулы-1 в преддверии Гран-при Японии.

«Я не удивлён, что «Ред Булл» сделал это. На самом деле у меня нет определённого мнения по этому поводу. Они оба отличные гонщики. У нас здесь много отличных пилотов. Что касается молодых пилотов, то на них оказывается огромное давление. Полагаю, не существует способа в полной мере разобраться с машиной, которая к тому же неизвестна, как самая лёгкая в управлении. Дать всего две гонки — это довольно жёстко», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: