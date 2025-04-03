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Марко обозначил срок, после которого «Ред Булл» рискует выйти из чемпионской гонки

Марко обозначил срок, после которого «Ред Булл» рискует выйти из чемпионской гонки
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу борьбы с британской командой «Макларен», которая в настоящий момент лидирует в Кубке конструкторов.

«Что должно произойти, что оспорить титул у «Макларена»? Нам нужно быстро выпускать обновления, которые будут работать. Конечно, они выходят постепенно, и, если какая-то часть не работает, нам приходится исправлять это. Однако, чтобы выиграть чемпионат мира, улучшения должны обязательно произойти в следующих пяти гонках, иначе будет слишком поздно», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

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