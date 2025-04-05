Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Японии — 2025: субботняя практика, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Японии — 2025: субботняя практика, онлайн-трансляция
Комментарии

5 апреля пройдёт третья тренировка третьего этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Японии. Начало сессии запланировано на 5:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

Формула-1 2025. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Свободная практика 3
05 апреля 2025, суббота. 05:30 МСК
Не началось

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в данный момент является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в активе которого 44 очка. На второй позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (36), а топ-3 замыкает представляющий команду «Мерседес» Джордж Расселл (35).

Материалы по теме
А если Цунода тоже провалится? Оцениваем шансы нового напарника Ферстаппена
А если Цунода тоже провалится? Оцениваем шансы нового напарника Ферстаппена

Самая высокая скорость в Формуле-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android