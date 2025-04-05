Формула-1, Гран-при Японии — 2025: субботняя практика, онлайн-трансляция

5 апреля пройдёт третья тренировка третьего этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Японии. Начало сессии запланировано на 5:30 по московскому времени.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию третьей свободной практики, следить за которой можно по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция третьей тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в данный момент является гонщик «Макларена» Ландо Норрис, в активе которого 44 очка. На второй позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (36), а топ-3 замыкает представляющий команду «Мерседес» Джордж Расселл (35).

Самая высокая скорость в Формуле-1: