Марко считает, что Цунода может стать первым номером в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что 24-летний японский пилот «быков» Юки Цунода может стать в будущем первым номером австрийского гоночного коллектива.

«Может ли Цунода стать первым номером в «Ред Булл» в будущем? Да, безусловно. Он вернулся после зимнего перерыва в отличной форме и провёл две великолепные гонки, в которых только стратегия команды не позволила ему улучшить позицию. Юки сменил руководство и стал более зрелым, но в любом случае Цунода по-прежнему полон уверенности в своих силах», — приводит слова Марко портал PlanetF1.

Ранее Хельмут Марко прояснил вопрос с возможным уходом Макса Ферстаппена из «Ред Булл».