Норрис: мнения о том, что «Макларен» является непобедимой командой, это чушь собачья

Пилот британского гоночного коллектива «Макларен» Ландо Норрис резко раскритиковал высказывания о якобы доминировании своей команды в текущем сезоне Формулы-1.

«Люди, которые называют «Макларен» непобедимым… это просто чушь собачья. Им просто нравится говорить всякое дерьмо. Как мне кажется, задача СМИ — разбираться в фактах, а не просто слушать, что все говорят, и писать об этом. Я могу просто наговорить кучу дерьма, а вы это потом напишете.

Если мы вернёмся на 12 месяцев назад, то «Ред Булл» всё ещё был намного дальше, чем сейчас. Из-за того, что у них было два доминирующих пилота, они имели более весомое преимущество, чем наша команда в данный момент. Поэтому можно сказать, что мы проделали хорошую работу. Чувствую, что люди говорят о нас гораздо больше. Как мне кажется, причина этого в том, что нам удалось преодолеть отставание в чемпионате за полтора года.

В команде мы все чувствуем себя хорошо, поскольку знаем, что у нас сильная машина. Она не всегда легка в управлении, но, несмотря на это, всё ещё остаётся сильнейшей на стартовой решётке.

То, что мы под прицелом – это приятно. Для нас это всё ещё в новинку. «Мерседес» был в таком положении в течение пяти или шести лет. Мы ещё далеки до этого. Так что в данный момент нас это мотивирует.

Это играет нам на руку. Люди любят поговорить и просто обсудить вещи, которые не соответствуют действительности. Но я надеюсь, что вы разберётесь в фактах», — приводит слова Норриса портал Autosport.