Марко обозначил цель для Цуноды в его дебюте за «Ред Булл» на Гран-при Японии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, какую цель ставит перед новичком Юки Цунодой команда на предстоящем Гран-при Японии.

«Юки не должен форсировать события. У него будет три тренировки перед квалификацией. Он должен постепенно привыкнуть к машине и прибавлять. Цель Цуноды — попасть на подиум? Очень смело с его стороны. Целью для Юки, которую ставит перед ним команда, было бы попадание в третий сегмент квалификации и в десятку лучших по итогам гонки», — приводит слова Марко издание Sport.de.

Гран-при Японии будет проходить с 4 по 6 апреля.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: