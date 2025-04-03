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Ральф Шумахер утверждает, что «Ред Булл» в данный момент находится в кризисе

Ральф Шумахер утверждает, что «Ред Булл» в данный момент находится в кризисе
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49-летний бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт немец Ральф Шумахер считает, что австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» в данный момент находится в кризисном положении.

«[«Ред Булл»] Потерял так много хороших людей [за последнее время], которые сейчас уже не сидят без дела и не валяются просто так на дороге. Теперь команде предстоит длительный процесс, чтобы найти новые кадры и перестроиться [в претендентов на чемпионство]», — приводит слова Шумахера портал The Sports Rush.

Ранее Ральф Шумахер поделился мнением о переходе в «Ред Булл» 24-летнего японского гонщика Юки Цуноды после увольнения Лиама Лоусона.

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