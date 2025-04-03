Цунода раскрыл, что сказал ему Гасли, узнав о переходе японца в «Ред Булл»

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода рассказал о поддержке, которую получил от гонщика «Альпин» Пьера Гасли и Серхио Переса, потерявшего место боевого пилота австрийской команды.

«Я получил сообщение от Пьера. Он хотел рассказать мне о своём опыте работы в «Ред Булл», о том, что ему следовало бы сделать в команде. Он хотел поделиться парой идей, которые, по его мнению, могли бы сработать в предстоящих гонках. Это было очень мило с его стороны. Я получил полезные советы. Я также получил поддержку со стороны Серхио. Все пилоты из семьи «Ред Булл» выразили мне свою поддержку. Но особенно эти двое, и я действительно ценю это», — приводит слова Цуноды пресс-служба Формулы-1.

Юки Цунода прибыл на базу «Ред Булл» для подгонки сиденья: