Штайнер не верит в то, что у Лоусона были проблемы с RB21

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер считает, что проблемы новозеландского гонщика Лиама Лоусона в «Ред Булл» могли быть вызваны отсутствием у него опыта и давлением, связанным с необходимостью выступать с пилотом «быков» нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Максу Ферстаппену тоже не нравится RB21, но он всё равно остаётся быстрым. Очевидно, вопрос в опыте. Нужно объяснить Лиаму, что переход обратно в «Рейсинг Буллз» — это возможность для него, а не конец карьеры. Лоусон уже выступал за эту команду, он знает людей, сможет подучиться и снова стать самим собой. Переход в такую большую команду, как «Ред Булл», где есть парень по типу Макса Ферстаппена, может оказать огромное давление на любого», — приводит слова Штайнера портал The Sports Rush.