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Хельмут Марко оценил потенциальный переход Серхио Переса в «Кадиллак»

Хельмут Марко оценил потенциальный переход Серхио Переса в «Кадиллак»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о возможном переходе мексиканского гонщика Серхио Переса в «Кадиллак».

«Если он оправился от давления и окажется очень мотивирован, то сможет добиться успеха. Он очень популярен в Латинской Америке, об этом тоже не стоит забывать. Я только что поговорил с ним по телефону. Он в хорошем настроении и наслаждается жизнью. Думаю, им понадобится опытный пилот. Что касается американского гонщика, то Колтон Херта – горячий кандидат», — приводит слова Хельмута Kleine Zeitung.

Ранее Марко рассказал, какую цель команда ставит перед новичком Юки Цунодой на предстоящем Гран-при Японии.

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