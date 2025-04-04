Норрис — лучший на первой практике Гран-при Японии, Цунода в одной десятой от Ферстаппена

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис показал быстрейший результат в первой пятничной тренировке Гран-при Японии Формулы-1. При этом Норрис долгое время не мог проехать сильный круг, а его напарник по команде Оскар Пиастри остался только 15-м.

Новичок «Ред Булл» Юки Цунода в своей первой сессии в составе «быков» показал шестой результат, уступив Максу Ферстаппену только одну десятую секунды.

Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка

1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28.549

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.163.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.416.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.502.

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.516.

6. Юки Цунода («Ред Булл») +0.623.

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.673.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.676.

9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.735.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.784.

11. Алекс Албон («Уильямс») +0.843.

12. Рё Хиракава («Альпин») +0.845.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.987.

14. Пьер Гасли («Альпин») +0.998.

15. Оскар Пиастри («Макларен») +1.159.

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.209.

17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.474.

18. Оливер Берман («Хаас») +1.528.

19. Эстебан Окон («Хаас») +1.574.

20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.578.