Норрис — лучший на первой практике Гран-при Японии, Цунода в одной десятой от Ферстаппена

Британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис показал быстрейший результат в первой пятничной тренировке Гран-при Японии Формулы-1. При этом Норрис долгое время не мог проехать сильный круг, а его напарник по команде Оскар Пиастри остался только 15-м.
Новичок «Ред Булл» Юки Цунода в своей первой сессии в составе «быков» показал шестой результат, уступив Максу Ферстаппену только одну десятую секунды.
Формула-1. Гран-при Японии. Первая тренировка
1. Ландо Норрис («Макларен») – 1:28.549
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.163.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.416.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.502.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.516.
6. Юки Цунода («Ред Булл») +0.623.
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.673.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.676.
9. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.735.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.784.
11. Алекс Албон («Уильямс») +0.843.
12. Рё Хиракава («Альпин») +0.845.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.987.
14. Пьер Гасли («Альпин») +0.998.
15. Оскар Пиастри («Макларен») +1.159.
16. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.209.
17. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1.474.
18. Оливер Берман («Хаас») +1.528.
19. Эстебан Окон («Хаас») +1.574.
20. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1.578.