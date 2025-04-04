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Дуэн разбил болид на второй тренировке ГП Японии. Заезд остановлен красными флагами

Дуэн разбил болид на второй тренировке ГП Японии. Заезд остановлен красными флагами
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В настоящий момент проходит вторая тренировка Гран-при Японии. Вскоре после начала заезда сессия была остановлена красными флагами – австралийский пилот «Альпин» Джек Дуэн разбил болид в первом повороте. К гонщику прибыла медицинская бригада, но Джек самостоятельно сумел покинуть кокпит. В настоящий момент происходит эвакуация разбитой машины и восстановление повреждённых заграждений.

Фото: Скриншот

Интернет-портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, которая доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

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