Вторая тренировка ГП Японии снова остановлена красными флагами из-за вылета Алонсо

В настоящий момент проходит вторая тренировка Гран-при Японии. Заезд во второй раз был остановлен красными флагами после вылета гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в восьмом повороте. Испанец застрял в гравии. Ранее болид разбил пилот «Альпин» Джек Дуэн.

Фото: Скриншот

Интернет-портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, которая доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Японии Формулы-1.

Первое место в общем зачёте пилотов в данный момент занимает гонщик «Макларена» Ландо Норрис, у которого 44 очка. На второй позиции Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (36), топ-3 замыкает представляющий «Мерседес» Джордж Расселл (35).

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